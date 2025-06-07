Спаллетти обсудит свое будущее в сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти после поражения от Норвегии (0:3) в матче отбора чемпионата мира-2026 намерен обсудить свое будущее в команде с президентом национальной федерации Габриэле Гравиной.

«Я имел в виду выбор. Он дал мне возможность стать главным тренером, и я всегда буду благодарен ему за это, но дальше он может делать все, что захочет. Прямо сейчас мне нужно подумать о следующей игре, а потом я поговорю с Гравиной», — цитирует Спаллетти Sky Sport.

Италия, которая проводила свой первый матч отборочного турнира чемпионата мира-2026, занимает четвертое место в группе I. 9 июня итальянцы сыграют дома с Молдавией.

Контракт Спалетти со сборной Италии рассчитан до 31 июля 2026 года. Он возглавляет команду с 1 сентября 2023 года.