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10 июня 2025, 01:01

Спаллетти прокомментировал победу над Молдавией в своем последнем матче

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу над Молдавией в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026 (2:0).

«Сегодня вечером мы тоже боролись, но нужно учитывать слишком много факторов. Я сохранил эту группу, но обнаружил, что игроки очень устали в конце сезона, и, возможно, если бы мы искали кого-то, кто был бы лучше физически, мы могли бы добиться другого результата. Мы не показали хорошей игры в матче с Норвегией в пятницу, мы приехали запыхавшимися, из 25 игроков у 18 были небольшие проблемы или боли. Между тем мы не так хорошо владели мячом, как должны были», цитирует Спалетти сайт УЕФА.

Матч против Молдавии стал последним для Спаллетти в качестве тренера сборной Италии. 66-летний специалист возглавлял национальную команду с 2023 года.

Италия занимает третье место в группе I, набрав после 2 матчей 3 очка.

Лучано Спаллетти.Фиаско Спаллетти. Бывший тренер «Зенита» уволен из сборной Италии после позора в Норвегии

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