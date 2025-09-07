Литва и Нидерланды встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Литвы и Нидерландов встретятся в матче отбора чемпионата мира в воскресенье, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе и начнется в 19.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Литва — Нидерланды можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.

07 сентября 2025, 19:00. Darius & Girenas Stadium (Каунас)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

В отборе ЧМ Литва сыграла вничью с Финляндией (2:2) и Мальтой (0:0 и 1:1), а Нидерланды победили Финляндию (2:0) и Мальту (8:0) и сыграли вничью с Польшей (1:1).

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике.