Литва — Нидерланды: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Литва и Нидерланды встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Литвы и Нидерландов встретятся в матче отбора чемпионата мира в воскресенье, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе и начнется в 19.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры Литва — Нидерланды можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.
В отборе ЧМ Литва сыграла вничью с Финляндией (2:2) и Мальтой (0:0 и 1:1), а Нидерланды победили Финляндию (2:0) и Мальту (8:0) и сыграли вничью с Польшей (1:1).
Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике.
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