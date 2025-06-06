Скалони: «Чили — сложный соперник для всех»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Чили (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Чили — сложный соперник для всех. Чилийцы провели хорошие матчи, особенно последние несколько. Это наша работа и работа игроков — приехать в сборную и отдать все силы. Да, это сложные матчи, потому что игроки проводят за сезон много матчей, но все хотели быть в сборной. Это самое главное.

Наша идея — никогда не отступать, но иногда нельзя прессинговать высоко. Я думаю, что первая половина матча была нашей, а вторая — Чили», — цитирует пресс-служба национальной команды Скалони.

Аргентинцы набрали 34 очка и гарантировали себе первое место в турнирной таблице. Чилийцы идут последними — 10 очков.