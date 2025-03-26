Футбол
26 марта, 00:39

Гол Самородова принес Казахстану победу над Лихтенштейном в отборе ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Казахстана выиграла у Лихтенштейна в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:0. Игра прошла на стадионе «Райнпарк» в Вадуце.

Голы забили нападающий «Ахмата» Максим Самородов и защитник «Астаны» Александр Марочкин. Оба мяча были забиты в концовке первого тайма. Капитаном казахстанской команды впервые был защитник «Зенита» Нурали Алип.

Это первая победа сборной Казахстана в официальном матче с ноября 2023 года.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
25 марта, 22:45. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
0:2
Казахстан

В другом матче группы J команда Македонии сыграла вничью с Уэльсом — 1:1. Македонец Боян Миовски на первой добавленной минуте открыл счет, а Дэвид Брукс в самой концовке вырвал ничью для гостей.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
25 марта, 22:45. National Arena Todor Proeski (Скопье)
Северная Македония
1:1
Уэльс

После 2 туров Македонцы с 4 очками идут на первом месте, опережая валлийцев по разнице мячей (4 очка). Казахстан располагается на 3-й строчке — 3 очка. Лихтенштейн — последний (0 очков).

Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Лихтенштейна по футболу
Сборная Македонии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
  • Случайно здесь

    Вот что значит когда пришёл знающий тренер. Игроки не мучаются на поле, а играют от души! Смотреть игру такой сборной - получать удовольствие! И этот тренер свой. Не нужны иностранцы

    26.03.2025

  • DemolisherAjax

    Оказывается Казахстан умеет забивать и даже выигрывать ! Черчесову только не говорите,а то ему стыдно станет :)

    26.03.2025

  • Врн36

    Приветов, сейчас скажет что они с тренерским штабом подготовили команду

    26.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Как похорошел Казахстан без Станислава Приветовича!

    26.03.2025

  • Batomunko Budazhapov

    На багаже Черчесова

    26.03.2025

  • Dexterous

    Как убрали усача, Так забили сгоряча!

    26.03.2025

  • shpasic

    а Казахстан с Черчесовым разве играл против Лихтенштейна?

    26.03.2025

  • Деп Б.Охта

    Вот и забитые мячи! А с ними и победа. С Черчесовыми бы сборная Казахстана до сих пор упорно работала бы, выполняя поставленную ими, Черчесовыми, поставленную задачу.

    26.03.2025

  • Иван Л.

    А... как же Черчесов?))

    26.03.2025

