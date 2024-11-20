Лаутаро Мартинес сравнялся с Марадоной по забитым голам за сборную Аргентины

Сборная Аргентины открыла счет в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Перу. На 55-й минуте гол забил нападающий Лаутаро Мартинес.

Для 27-летнего аргентинцы этот гол стал 32-м за национальную команду. По этому показателю он сравнялся с Диего Армандо Марадоной.

Теперь он входит в пятерку лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины. Больше него забили только Эрнан Креспо (35 голов), Серхио Агуэро (41 гол), Габриэль Батистута (55 голов) и Лионель Месси (112 голов).