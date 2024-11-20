Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 04:26

Лаутаро Мартинес сравнялся с Марадоной по забитым голам за сборную Аргентины

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лаутаро Мартинес (в центре).
Фото AFP

Сборная Аргентины открыла счет в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Перу. На 55-й минуте гол забил нападающий Лаутаро Мартинес.

Для 27-летнего аргентинцы этот гол стал 32-м за национальную команду. По этому показателю он сравнялся с Диего Армандо Марадоной.

Теперь он входит в пятерку лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины. Больше него забили только Эрнан Креспо (35 голов), Серхио Агуэро (41 гол), Габриэль Батистута (55 голов) и Лионель Месси (112 голов).

Диего Марадона
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Лаутаро Мартинес
Читайте также
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
В мире осудили недопуск России к отбору ЧМ-2026
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
Популярное видео
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Колумбия в большинстве проиграла Эквадору

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости