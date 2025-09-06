Латвия и Сербия встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Латвии и Сербии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 6 сентября. Игра пройдет на стадионе «Даугава» в Риге и начнется в 16.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры Латвия — Сербия можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

06 сентября 2025, 16:00. Даугава'' (Рига)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

По ходу отборочного турнира Латвия победила Андорру со счетом 1:0, уступила Англии (0:3) и сыграла вничью с Албанией (1:1). Сербия победила Андорру (3:0) и сыграла вничью с Албанией (0:0).

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике.