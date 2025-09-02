Латвия — Сербия: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026
Латвия и Сербия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026
Сборные Латвии и Сербии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в субботу, 6 сентября. Игра на стадионе «Даугава» в Риге (Латвия) начнется в 16.00 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен по подписке.
Ключевые события игры Латвия — Сербия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Латвия и Сербия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Англией, Албанией и Андоррой. Латвийцы набрали 4 очка в трех матчах и идут четвертыми в группе, сербы в рамках отбора провели 2 матча и занимают третье место с 4 очками.
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