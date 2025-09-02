Сборные Латвии и Сербии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в субботу, 6 сентября. Игра на стадионе «Даугава» в Риге (Латвия) начнется в 16.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

06 сентября 2025, 16:00. Даугава'' (Рига)

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен по подписке.

Ключевые события игры Латвия — Сербия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Латвия и Сербия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Англией, Албанией и Андоррой. Латвийцы набрали 4 очка в трех матчах и идут четвертыми в группе, сербы в рамках отбора провели 2 матча и занимают третье место с 4 очками.