Латвия — Англия: видеообзор матча отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Англии разгромила команду Латвии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 5:0.

Голами в составе победителей отметились Харри Кейн (дважды), Энтони Гордон и Эберечи Эзе. Еще один гол в свои ворота забил защитник сборной Латвии Максим Тонишев.