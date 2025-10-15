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15 октября 2025, 02:29

Латвия — Англия: видеообзор матча отборочного турнира ЧМ-2026

Павел Лопатко

Сборная Англии разгромила команду Латвии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 5:0.

Голами в составе победителей отметились Харри Кейн (дважды), Энтони Гордон и Эберечи Эзе. Еще один гол в свои ворота забил защитник сборной Латвии Максим Тонишев.

Английская команда, набрав в 6 матчах 18 очков, досрочно вышла в финальный этап чемпионата мира-2026. Она занимает первое место в таблице группы K. Латвийцы идут четвертыми (7 матчей, 5 очков).

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