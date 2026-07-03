Ямаль идет в обводку 12 раз за 90 минут матча ЧМ-2026 — это лучший результат с 1998-го

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль идет в обводку в среднем 12 раз за 90 минут игрового времени на чемпионате мира-2026, сообщает Opta.

По данным источника, это лучший результат на турнире с 1998 года. Тогда нигериец Джей-Джей Окоча также совершал 12 попыток обвести соперника.

Испания в 1/16 финала ЧМ-2026 обыграла Австрию со счетом 3:0. В 1/8 финала испанцы сыграют со сборной Португалии. Матч состоится 6 июля. Начало в 22.00 мск.