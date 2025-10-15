Кюрасао и Тринидад и Тобаго сыграли вничью в матче отборочного турнира ЧМ-2026

Сборные Кюрасао и Тринидада и Тобаго сыграли вничью в матче третьего раунда отборочного турнира чемпионата мира-2026 в конфедерации КОНКАКАФ — 1:1. Игра прошла в Виллемстаде (Кюрасао).

Счет на 19-й минуте открыл нападающий сборной Кюрасао Кенджи Горре. На 58-й минуте ответный гол забил форвард гостей Тайриз Спайсер.

Нападающий «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия вышел в стартовом составе и нанес четыре удара по воротам (один в створ).

Сборная Кюрасао, главным тренером которой является Дик Адвокат, занимает второе место в таблице B, набрав 8 очков в 4 матчах. Тринидад и Тобаго идет на третьем месте (4 матча, 5 очков).