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9 сентября 2025, 14:42

Кроос: «Сейчас Германия не входит в число сборных, претендующих на высокие достижения»

Сергей Ярошенко

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос оценил текущий уровень национальной команды.

«Сейчас мы не входим в число команд, которые могут претендовать на самые высокие достижения. Потому что другие просто сильнее. Тем не менее я считаю, что, если можно выбирать из лучших немецких игроков и все они в форме, у нас все равно есть свои сильные стороны. Да, сейчас мы далеки от того, чтобы говорить о титуле чемпиона мира. Но турнир состоится следующим летом. В данный момент мы очень далеки от этого и действительно находимся не в лучшем положении. Но летом — давайте приведем в форму нужных игроков. Нам очень повезло, что мы попали в группу отборочного турнира, из которой невозможно вылететь», — приводит слова Крооса Bayern & Germany.

В матче 1-го тура отборочного турнира немцы уступили Словакии (0:2), во 2-м туре обыграли сборную Северной Ирландии (3:1). Германия занимает третье место в группе A с 3 очками.

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