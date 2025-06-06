Ромеро: «Очень благодарен, что меня выбрали одним из капитанов сборной Аргентины»

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро прокомментировал победу над Чили (1:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

«Для меня это был незабываемый вечер. Я был взволнован еще до прибытия на стадион. Я как ребенок с большим энтузиазмом по отношению к сборной. Я очень благодарен Лео и Оте за то, что они выбрали меня одним из капитанов. Они рассказали мне об этом на прошлой неделе. Поблагодарил всех за доверие. Мне еще многому предстоит научиться, но я благодарен. Это огромная ответственность», — цитирует пресс-служба команды Ромеро.

Аргентинцы набрали 34 очка и лидируют в турнирной таблице. Чилийцы идут последними — 10 очков.