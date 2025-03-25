Сборные Колумбии и Парагвая встретятся в матче отбора чемпионата мира-2026 в ночь на среду, 26 марта. Игра пройдет на «Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье (Колумбия) и начнется в 3.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры Колумбия — Парагвай можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу покажут канал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru на платной основе.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

26 марта, 03:00. Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Барранкилья)

Сборная Колумбии идет на шестом месте в южноамериканском отборе чемпионата мира, Парагвай — на пятом. В первой половине турнира колумбийцы обыграли парагвайцев со счетом 1:0.

Шесть южноамериканских команд напрямую выйдут на чемпионат мира, еще одна сыграет в стыковых матчах.