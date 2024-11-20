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Сегодня, 04:05

Колумбия в большинстве проиграла Эквадору

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Эквадора Мозес Кайседо получил желтую карточку.
Фото Reuters

Сборная Колумбии на своем поле проиграла команде Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 0:1. Игра прошла на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес».

Единственный гол забил на 7-й минуте нападающий Эннер Валенсия. С 34-й минуты эквадорцы играли в меньшинстве, так как защитник Пьеро Хинкапи получил красную карточку.

СборНЫЕ Эквадора и Колумбии занимают 3-е и 4-е места в таблице соответственно. У обеих команд по 19 набранных очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
20 нояб, 02:00. Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Барранкилья)
Колумбия
0:1
Эквадор
Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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