Сборные Колумбии и Чили встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Колумбии и Чили встретятся в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке во вторник, 15 октября. Игра пройдет на «Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье и начнется в 23.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

С основными событиями игры Колумбия — Чили можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Встреча сборных в первом круге завершилась вничью — 0:0. После девяти туров Колумбия находится на втором месте с 16 очками, а Чили замыкает турнирную таблицу, занимая 10-е место с 5 очками.