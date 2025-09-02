Сборные Колумбии и Боливии встретятся в 17-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке в ночь на пятницу, 5 сентября. Игра пройдет на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье (Колумбия), стартовый свисток — в 02.30 по московскому времени.

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05 сентября 2025, 02:30. Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья)

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка — в 02.20 мск 5 сентября.

Отслеживать ключевые события игры Колумбия — Боливия можно в футбольном матч-центре сайта «СЭ».

После 16 туров отборочного турнира ЧМ-2026 Колумбия набрала 22 очка и занимает шестое место, Боливия с 17 очками расположилась на восьмой строчке общей таблицы.