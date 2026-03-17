Колосков — о переговорах Ирана и ФИФА: «Никто не будет под него подстраиваться!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на переговоры сборной Ирана и ФИФА о переносе матчей команды на ЧМ-2026 в Мексику.

«Никакого переноса матчей не будет! Или ты едешь участвовать, или не едешь! Никто не будет менять регламент специально для Ирана и подстраиваться под него. Я не считаю, что иранцам не нужно ехать на чемпионат. Наоборот, считаю, нужно ехать, несмотря ни на что. И Трамп уже подтвердил, что безопасность команде будет обеспечена и что сборную Ирана ждут на турнире. Тут вопрос уже к их федерации. Еще раз повторюсь: никаких изменений в календаре от ФИФА не жду!» — сказал Колосков «СЭ».

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана квалифицировалась на турнир и по итогам жеребьевки попала в группу G к командам Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Два матча группового этапа иранцы должны провести в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле.

(Максим Ваншейд)

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