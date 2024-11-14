Дубль Мохеби принес сборной Ирана победу над КНДР

Сборная Ирана обыграла КНДР в матче пятого тура третьего этапа отборочного турнира ЧМ-2026 — 3:2.

Первый гол за сборную Ирана забил Мехди Гайеди на 29-й минуте. Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби вышел на игру в стартовом составе иранской команды и оформил дубль в ворота соперника в концовке первого тайма. Иранский форвард Мехди Тареми отметился тремя результативными передачами в этой встрече, а на 56-й минуте забил автогол. Еще один мяч сборной КНДР отыграл Ким Ю Сон на 59-й минуте.

Сборная Ирана с 52-й минуты играла в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Шоджа Халилзаде.

Иранцы с 13 очками лидируют в таблице группы А. Команда КНДР (2 балла) идет последней.