Клозе: «Я был бы рад, если бы Месси побил мой рекорд по голам на чемпионатах мира»

Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе отреагировал на то, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил его рекорд по голам на чемпионатах мира.

38-летний Месси оформил хет-трик в матче группового этапа с Алжиром (3:0). Теперь на счету аргентинца 16 голов на чемпионатах мира — столько же, сколько у Клозе.

«Я ничего не имею против того, что Месси догнал меня по голам. Рекорды созданы для того, чтобы их бить. И я был бы рад, если бы Месси это сделал. Я всегда был большим поклонником Месси — он гений», — цитирует Клозе Ole.

Далее в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира идут бразилец Роналдо с 15 голами, а также немец Герд Мюллер и француз Килиан Мбаппе, у которых по 14 мячей.