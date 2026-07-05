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Сегодня, 10:19

Мбаппе стал первым игроком с тремя голами в плей-офф на трех чемпионатах мира

Руслан Минаев

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории, забившим как минимум три гола в матчах плей-офф трех разных чемпионатов мира.

Форвард реализовал пенальти в 1/8 финала против сборной Парагвая (1:0). Для него этот гол стал седьмым на ЧМ-2026 и третьим в плей-офф. В матче 1/16 финала против Швеции (3:0) нападающий «Реала» сделал дубль. На ЧМ-2018 Мбаппе забил три гола в плей-офф, на ЧМ-2022 — пять мячей.

В 1/4 финала ЧМ-2026 Франция сыграет с Марокко.

Килиан Мбаппе во&nbsp;время матча с&nbsp;Парагваем.«Если нас посылают — мы посылаем тоже!» Мбаппе зол из-за грязной игры парагвайцев: как они избежали карточек?

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проходит с участием 48 команд и завершится 19 июля.

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Килиан Мбаппе
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