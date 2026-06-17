Мбаппе: «Всегда важно начинать с победы»

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на победу над Сенегалом (3:1) в 1-м туре чемпионата мира-2026. 27-летний француз в этой встрече оформил дубль.

«Всегда важно начинать с победы. Путь будет долгим, но мы готовы», — написал Мбаппе в социальной сети X.

Франция набрала 3 очка и вышла на первое место в группе I. Сенегальцы — на последней строчке. Во 2-м туре ЧМ-2026 французы встретятся с Ираком, а Сенегал сыграет против Норвегии. Оба матча пройдут 23 июня.