Сборные Казахстана и Уэльса сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 4 сентября. Матч на «Астана Арене» в Астане (Казахстан) начинается в 17.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

04 сентября 2025, 17:00. Астана Арена (Астана)

Игру Казахстан — Уэльс в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по подписке.

Отслеживать ключевые события игры Казахстан — Уэльс можно в матч-центре сайта «СЭ».

Сборная Казахстана в рамках отборочного цикла уступила Уэльсу (1:3), Северной Македонии (0:1) и обыграла Лихтенштейн (2:0). Уэльс одержал две победы над Казахстаном (3:1) и Лихтенштейном (3:0), а также сыграла вничью с Северной Македонией (1:1).