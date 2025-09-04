Казахстан — Уэльс: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Казахстан и Уэльс сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 4 сентября
Сборные Казахстана и Уэльса сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 4 сентября. Матч на «Астана Арене» в Астане (Казахстан) начинается в 17.00 по московскому времени.
Игру Казахстан — Уэльс в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по подписке.
Отслеживать ключевые события игры Казахстан — Уэльс можно в матч-центре сайта «СЭ».
Сборная Казахстана в рамках отборочного цикла уступила Уэльсу (1:3), Северной Македонии (0:1) и обыграла Лихтенштейн (2:0). Уэльс одержал две победы над Казахстаном (3:1) и Лихтенштейном (3:0), а также сыграла вничью с Северной Македонией (1:1).
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