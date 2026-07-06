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Сегодня, 00:16

Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ганы после вылета с ЧМ-2026

Алина Савинова

Карлуш Кейруш покинул пост главного тренера сборной Ганы после вылета национальной команды с чемпионата мира-2026.

В 1/16 финала турнира Гана уступила сборной Колумбии со счетом 0:1.

«Футбол, как и жизнь, учит одному вечному уроку: ты либо побеждаешь, либо учишься. Я покидаю этот путь с гордостью за то, чего мы достигли, но и со здоровой неудовлетворенностью тех, кто всегда хотел большего. Выход на более высокий уровень не должен быть конечной целью — он должен стать началом еще больших амбиций. Будущее сборной Ганы будет строиться не только на поле. Успех должен начинаться за его пределами — с создания наилучших условий для подготовки, защиты и развития выдающихся футбольных талантов страны», — написал 73-летний Кейруш в соцсетях.

Специалист возглавил сборную Ганы в апреле, сменив на посту главного тренера Отто Аддо. Гана была девятой национальной командой в тренерской карьере Кейруша. На клубном уровне португалец возглавлял «Реал».

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