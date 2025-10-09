Алос — о вызове Мялковского в сборную Белоруссии: «Обновляем состав, практически на каждой позиции добавляем новых игроков»

Главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Дании объяснил, почему в национальную команду были впервые вызваны Руслан Мялковский из «Локомотива» и Глеб Кучко из «Медзи».

«Мы обновляем состав, практически на каждой позиции добавляем новых игроков. У молодых футболистов, на мой взгляд, немалый потенциал. Лапоухов выступает в Болгарии, Барковский — в польской лиге, Апетенок подписал контракт с ПАОК, Мялковский и Шуманский играют в чемпионате России, Киреев — в сильнейшем бельгийском дивизионе. Верю в этих ребят, они должны составить костяк сборной Белоруссии в недалеком будущем», — приводит официальный сайт УЕФА слова Алоса.

Матч Белоруссия — Дания состоится в четверг, 9 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.