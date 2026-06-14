Капитан сборной Шотландии Робертсон о победе над Гаити: «Каждый игрок защищался не на жизнь, а на смерть»

Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился эмоциями от победы над национальной командой Гаити в матче группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла 14 июня в Фоксборо (США) и завершилась со счетом 1:0 в пользу шотландцев. Единственный мяч забил полузащитник Джон Макгинн.

«Потрясающее ощущение. Ребята осуществили свою мечту. То, что нам удалось выйти на поле и спеть национальный гимн вместе, — нечто особенное. А потом мы смогли победить, и это было еще лучше. Важнее всего, что, когда мы забили, не было похоже, что мы пропустим, и это заслуга каждого игрока, который защищался не на жизнь, а на смерть. Мы здорово действовали в обороне, а это необходимо, когда ведешь со счетом 1:0», — приводит ВВС слова Робертсона.

Сборная Шотландии провела свой первый матч на финальном этапе ЧМ впервые с 1998 года. Во втором туре шотландцы 20 июня сыграют с Марокко, а в третьем 25 июня встретятся с Бразилией.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max