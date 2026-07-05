Харри Кейн перед матчем с Мексикой на ЧМ-2026: «Англии удается добывать победы на характере»

Нападающий и капитан сборной Англии Харри Кейн поделился ожиданиями от матча со сборной Мексики в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Нам есть над чем работать. В плей-офф главное — проходить дальше. Сейчас победы нужно добывать на характере, через борьбу, и нам удается это делать», — приводит слова Кейна пресс-служба ФИФА.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

06 июля, 03:00. Estadio Azteca (Мехико)

Мексика и Англия встретятся в 1/8 финала чемпионата мира в ночь на понедельник, 6 июля.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Мексика — Англия можно также в матч-центре на нашем сайте.