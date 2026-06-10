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Канада — Босния и Герцеговина: прямая трансляция матча чемпионата мира

Канада и Босния и Герцеговина сыграют в матче открытия ЧМ по футболу 2026 12 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборные Канады и Боснии и Герцеговины сыграют в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 в пятницу, 12 июня. Игра пройдет на стадионе «БМО Филд» в Торонто (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа B.
12 июня, 22:00. BMO Field (Торонто)
Канада
Босния

Ключевые события встречи Канада — Босния и Герцеговина будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Перед матчем состоится церемония открытия ЧМ. Организаторы приняли решение провести шоу в каждой стране-организаторе. Эфир начнется в 20.40 мск.

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