Канада и Босния и Герцеговина сыграют в матче открытия ЧМ по футболу 2026 12 июня

Сборные Канады и Боснии и Герцеговины сыграют в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 в пятницу, 12 июня. Игра пройдет на стадионе «БМО Филд» в Торонто (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа B.

12 июня, 22:00. BMO Field (Торонто)

Ключевые события встречи Канада — Босния и Герцеговина будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Перед матчем состоится церемония открытия ЧМ. Организаторы приняли решение провести шоу в каждой стране-организаторе. Эфир начнется в 20.40 мск.

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