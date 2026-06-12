Канада — Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию ЧМ по футболу, видео онлайн
Сборные Канады и Боснии и Герцеговины встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в пятницу, 12 июня. Игра пройдет на стадионе «БМО Филд» в Торонто и начнется в 22.00 по московскому времени. Матч Канада — Босния и Герцеговина можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
Команды выступюат в группе В, где также играют Швейцария и Катар.
Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.
За основными событиями и результатом игры Канада — Босния и Герцеговина можно следить в матч-центре на нашем сайте.
Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736
ERID:2VfnxwfdRMV