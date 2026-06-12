Канада и Босния и Герцеговина проведут матч на ЧМ-2026

Сборные Канады и Боснии и Герцеговины встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в пятницу, 12 июня. Игра пройдет на стадионе «БМО Филд» в Торонто и начнется в 22.00 по московскому времени. Матч Канада — Босния и Герцеговина можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа B.

12 июня, 22:00. BMO Field (Торонто)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Команды выступюат в группе В, где также играют Швейцария и Катар.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

За основными событиями и результатом игры Канада — Босния и Герцеговина можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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