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12 июня, 16:00

Канада — Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию ЧМ по футболу, видео онлайн

Канада и Босния и Герцеговина проведут матч на ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборные Канады и Боснии и Герцеговины встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в пятницу, 12 июня. Игра пройдет на стадионе «БМО Филд» в Торонто и начнется в 22.00 по московскому времени. Матч Канада — Босния и Герцеговина можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа B.
12 июня, 22:00. BMO Field (Торонто)
Канада
1:1
Босния и Герцеговина

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Команды выступюат в группе В, где также играют Швейцария и Катар.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

За основными событиями и результатом игры Канада — Босния и Герцеговина можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
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Чемпионат мира по футболу 2026

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