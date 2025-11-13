Сборная ДР Конго победила Камерун благодаря голу на 90+2-й минуте в отборе чемпионата мира

Сборная ДР Конго обыграла Камерун в полуфинальном стыковом матче африканского отбора чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра проходила в Рабате (Марокко).

Гол на 90+1-й минуте забил Шансель Мбемба.

У конголезцев весь матч отыграл форвард «Спартака» Тео Бонгонда. У камерунцев в концовке на поле вышел хавбек «Динамо» Муми Нгамале.

ДР Конго вышел в финал стыковых матчей и за выход на ЧМ-2026 сыграет с Нигерией. Встреча пройдет 16 ноября.