Норвегия на выезде переиграла Израиль, Эдегор сделал 3 голевые передачи
Сборная Норвегии выиграла у команды Израиля в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 4:2. Игра прошла на стадионе «Надьердеи» в Дебрецене.
В конце первого тайма норвежец Давид Меллер Вольфе открыл счет. Сразу после перерыва израильтяне отыгрались — отличился Мохаммед Абу Фани. Однако почти сразу Александр Серлот вернул преимущество гостям, а затем Кристоффер Айер и Эрлин Холанн довели счет дор крупного. Уже в добавленное время гол Дора Тургемана позволил Израилю избежать разгрома.
Норвежский полузащитник «Арсенала» Маритн Эдегор в этой встрече отметился тремя результативными передачами.
Норвежцы с 6 очками лидируют в группе I. Израиль идет на 3-й строчке — 3 очка.
