26 марта, 00:40

Норвегия на выезде переиграла Израиль, Эдегор сделал 3 голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Сорлот и Мартин Эдегор.
Фото Reuters

Сборная Норвегии выиграла у команды Израиля в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 4:2. Игра прошла на стадионе «Надьердеи» в Дебрецене.

В конце первого тайма норвежец Давид Меллер Вольфе открыл счет. Сразу после перерыва израильтяне отыгрались — отличился Мохаммед Абу Фани. Однако почти сразу Александр Серлот вернул преимущество гостям, а затем Кристоффер Айер и Эрлин Холанн довели счет дор крупного. Уже в добавленное время гол Дора Тургемана позволил Израилю избежать разгрома.

Норвежский полузащитник «Арсенала» Маритн Эдегор в этой встрече отметился тремя результативными передачами.

Норвежцы с 6 очками лидируют в группе I. Израиль идет на 3-й строчке — 3 очка.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
25 марта, 22:45. Nagyerdei Stadion (Дебрецен)
Израиль
2:4
Норвегия
Мартин Эдегор
Футбол
Сборная Израиля по футболу
Сборная Норвегии по футболу
