Италия со счетом 5:4 вырвала победу над Израилем во втором матче при Гаттузо

Сборная Италии в гостях обыграла Израиль в матче квалификации отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 5:4.

Дубль у гостей оформил Мойзе Кин (40-я и 54-я минуты). Еще по голу забили Маттео Политано (52-я), Джакомо Распадори (81-я) и Сандро Тонали (90+1-я).

У израильтян дубль в активе Дора Переца (52-я и 89-я). Еще дважды итальянцы забили в свои ворота — автоголами отметились Мануэль Локателли (16-я) и Алессандро Бастони (87-я).

Италия (9 очков) одержала победу во втором матче кряду под руководством Дженнаро Гаттузо и занимает второе место в группе I, уступая Норвегии (12). Израиль (9) идет третьим.