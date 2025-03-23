Футбол
23 марта, 00:42

Гол защитника «Динамо» Дасы принес Израилю победу над Эстонией

Защитник сборной Израиля Эли Даса забивает гол в ворота Эстонии.
Фото Reuters

Сборная Израиля обыграла Эстонию в матче 1-го тура европейского отборочного турнира ЧМ-2026 — 2:1.

Защитник эстонцев Максим Паскочи открыл счет на 10-й минуте. На 23-й минуте голкипер Эстонии Карл Эйн отправил мяч в свои ворота. На 75-й минуте защитник израильтян и московского «Динамо» Эли Даса забил победный гол.

Эстония завершила матч в меньшинстве: на 87-й минуте вторую желтую карточку получил Маркус Соометс.

Сборная Израиля занимает второе место в таблице группы I отборочного турнира ЧМ-2026 с 3 очками. Эстония, еще не набравшая ни одного очка, идет на четвертой строчке.

В следующем туре Израиль встретится с Норвегией, а Эстония сыграет против Молдавии.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
22 марта, 22:45. Nagyerdei Stadion (Дебрецен)
Израиль
2:1
Эстония

