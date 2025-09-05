Италия разгромила Эстонию в первом матче под руководством Гаттузо

Италия дома обыграла Эстонию в матче группового турнира квалификации чемпионата мира — 5:0.

Голы во втором тайме забили Мойзе Кин, Матео Ретеги (дубль), Джакомо Распадори и Алессандро Бастони. Итальянская сборная провела первый матч под руководством Дженнаро Гаттузо, который возглавил команду в июне.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

05 сентября 2025, 21:45. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)

В параллельном матче Израиль на выезде победил Молдавию — 4:0.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

05 сентября 2025, 21:45. Зимбру (Кишинев)

Италия после трех матчей набрала шесть очков и занимает третье место в группе I. Эстония после пяти матчей набрала 3 очка и располагается на 4-й строчке, Израиль (после 4 матчей) набрал 9 очков и занимает второе место. Молдавия (0 очков) — последняя.