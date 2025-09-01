Сборная Италии примет сборную Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в пятницу, 5 сентября. Матч пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия), начало — в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

05 сентября 2025, 21:45. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)

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Италия и Эстония в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Норвегией, Израилем и Молдавией. Итальянцы набрали 3 очка в двух матчах и идут третьими в группе, эстонцы в рамках отбора провели 4 матча и занимают четвертое место с 3 очками.