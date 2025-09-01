Италия — Эстония: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026
Италия и Эстония сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026
Сборная Италии примет сборную Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в пятницу, 5 сентября. Матч пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия), начало — в 21.45 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен по подписке.
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Италия и Эстония в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Норвегией, Израилем и Молдавией. Итальянцы набрали 3 очка в двух матчах и идут третьими в группе, эстонцы в рамках отбора провели 4 матча и занимают четвертое место с 3 очками.
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