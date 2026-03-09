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9 марта, 21:24

TNT: Неймар попал в предварительный список сборной Бразилии на чемпионат мира-2026

Алина Савинова

Нападающий «Сантоса» Неймар вошел в предварительный состав сборной Бразилии для участия в чемпионате мира 2026 года, сообщает TNT Sports Brasil.

По информации источника, главный тренер национальной команды Карло Анчелотти рассматривает возможность вызова 34-летнего футболиста, но окончательное решение будет зависеть от его физической формы. Итальянский специалист посетит ближайший матч «Сантоса» против «Мирасола», чтобы лично оценить состояние игрока.

Чемпионат мира 2026 года станет для Неймара четвертым в карьере в случае попадания в итоговую заявку.

Неймар является воспитанником «Сантоса». В 2013 году он перешел в «Барселону», где провел четыре сезона и выиграл Лигу чемпионов (2014/15). В 2017-м форвард присоединился к «ПСЖ», а в 2023-2025 годах играл за саудовский «Аль-Хиляль». В 2025 году футболист вернулся в родной «Сантос». За все время в клубе из Сан-Паулу он провел 256 матчей во всех турнирах, забил 149 голов и отдал 71 результативную передачу.

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