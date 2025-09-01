Исландия и Азербайджан сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026

Сборные Исландии и Азербайджана встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в пятницу, 5 сентября. Игра на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике (Исландия) начнется в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.

05 сентября 2025, 21:45. Лаугардалсвеллур (Рейкьявик)

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен по подписке.

Ключевые события игры Исландия — Азербайджан можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Исландия и Азербайджан в отборочном турнире ЧМ-2026 в Европе играют в группе D с Францией и Украиной.