Исландия — Азербайджан: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026
Исландия и Азербайджан сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026
Сборные Исландии и Азербайджана встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в пятницу, 5 сентября. Игра на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике (Исландия) начнется в 21.45 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен по подписке.
Ключевые события игры Исландия — Азербайджан можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Исландия и Азербайджан в отборочном турнире ЧМ-2026 в Европе играют в группе D с Францией и Украиной.
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