Ирландия в концовке вырвала ничью с Венгрией в отборе ЧМ-2026

Сборная Ирландии дома сыграла вничью с Венгрией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:2.

Ничью хозяевам принес гол Адама Иды на 90+3-й минуте. Еще один мяч ирландцев на 49-й минуте забил Эван Фергюсон. У венгров отличились Барнабаш Варга (2-я минута) и Роланд Шоллои (15-я), который на 52-й минуте получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Венгрия (1 очко) занимает второе место в группе F. Ирландия (1) идет третьей в квартете.