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6 сентября 2025, 23:42

Ирландия в концовке вырвала ничью с Венгрией в отборе ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная Ирландии дома сыграла вничью с Венгрией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:2.

Ничью хозяевам принес гол Адама Иды на 90+3-й минуте. Еще один мяч ирландцев на 49-й минуте забил Эван Фергюсон. У венгров отличились Барнабаш Варга (2-я минута) и Роланд Шоллои (15-я), который на 52-й минуте получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Венгрия (1 очко) занимает второе место в группе F. Ирландия (1) идет третьей в квартете.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
06 сентября 2025, 21:45. Авива (Дублин)
Ирландия
2:2
Венгрия

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