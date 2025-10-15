Ирландия — Армения: видеообзор матча отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Ирландии победила команду Армении в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 70-й минуте забил нападающий Эван Фергюсон. С 52-й минуты гости играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник Тигран Барсегян.

Набрав в 4 матчах 4 очка, ирландцы занимают третье место в таблице F отборочного турнира ЧМ-2026. Армянская команда (4 матча, 3 очка) располагается на третьем месте.