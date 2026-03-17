Иран ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей на чемпионате мира-2026 в Мексику

Федерация футбола Ирана обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой перенести матчи группового этапа чемпионата мира 2026 года из США в Мексику, сообщается в заявлении иранского посольства в Мексике в социальной сети X.

«Поскольку Трамп ясно дал понять, что не может гарантировать безопасность иранской национальной сборной, мы определенно не поедем в Соединенные Штаты. Мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей чемпионата мира по футболу в Мексике», — сказал президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

Турнир впервые пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике — с 11 июня по 19 июля. По первоначальному расписанию все три матча сборной Ирана должны были состояться на американской территории: 16 июня в Инглвуде (Калифорния) против Новой Зеландии, 21 июня там же против Бельгии и 27 июня в Сиэтле против Египта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает присутствие иранцев на турнире неуместным ради их же безопасности. После этого министр спорта Ирана Ахмад Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. При этом генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон в понедельник заявлял, что Иран по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max