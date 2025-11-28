Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026 из-за визовых ограничений США

В Федерации футбола Ирана приняли решение бойкотировать жеребьевку ЧМ-2026. Причиной стал отказ США выдать визы нескольким членам делегации, сообщает Al Arabiya.

«Мы проинформировали ФИФА, что принятые решения не связаны со спортом и что члены иранской делегации не будут участвовать в жеребьевке чемпионата мира», — сказал представитель Федерации футбола Ирана.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2026 пройдет 5 декабря в Вашингтоне. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 команд.

Сборная Ирана отобралась на ЧМ-2026, заняв первое место в группе E азиатского отборочного турнира. Команда занимает 20-е место в рейтинге ФИФА, она попала во вторую корзину жеребьевки групповой стадии предстоящего чемпионата мира.