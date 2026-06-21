Иран на матч с Бельгией выставил самый возрастной стартовый состав в истории чемпионатов мира

В воскресенье, 21 июня, сборная Ирана встречается со сборной Бельгии в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра проходит на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Opta Sports, сборная Ирана выставила самый возрастной стартовый состав в истории ЧМ — в среднем 32 года и 181 день. Лишь три игрока в составе моложе 30 лет, самому младшему из вышедших в старте — 27 лет.

В первом матче группового турнира чемпионата мира-2026 Иран сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2). В 3-м туре иранцы 27 июня встретятся с Египтом.