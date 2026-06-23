Алжир переиграл Иорданию в матче ЧМ-2026

Сборная Алжира переиграла Иорданию в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 2:1. Игра прошла на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе.

На 36-й минуте иорданский нападающий Низан Аль-Рашдан открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Во второй половине алжирцы забили два гола после розыгрыша угловых — отличились Амин Гуири и Надир Бенбуали.

Алжирцы набрали 3 очка и занимают 2-е место в группе J. Иорданцы — на последней строчке (0 очков).

В третьем туре Иордания встретится с Аргентиной, а Алжир сыграет против Австрии. Оба матча пройдут 28 июня.