Иордания — Алжир: алжирцы забили второй гол с углового

Сборная Алжира забила второй гол в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Иордании.

На 82-й минуте встречи после подачи углового в штрафной площади была верховая борьба за мяч, который отскочил к нападающему Амину Гуири, и он поразил ворота иорданцев, сделав счет 2:1. Первый гол алжирская команда так же забила с углового.

Игра проходит на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе.

В предыдущем туре Иордания проиграла Австрии (1:3), а Алжир уступил Аргентине (0:3).