Игроки сборной Мексики отказались от дорогого подарка блогера

Футболисты сборной Мексики вернули дорогостоящие часы, которые им подарил американский видеоблогер Стивен Делеонардис, более известный как Stevewilldoit, сообщает Mediotiempo со ссылкой на заявление Мексиканской федерации футбола (FMF).

Блогер потратил на подарок около 1 миллиона долларов. Он объяснил, что поставил 2 миллиона долларов на победу мексиканцев в 1/16 финала чемпионата мира-2026, что, по словам Делеонардиса, должно принести ему 1 миллион прибыли.

Отмечается, что игроки по обоюдному согласию решили вернуть блогеру часы, чтобы избежать возможных санкций со стороны ФИФА. В кодексе этики организации содержатся ограничения на принятие подарков.

В 1/16 финала ЧМ-2026 Мексика обыграла Эквадор со счетом 2:0. В 1/8 финала мексиканцы сыграют против англичан 6 июля.