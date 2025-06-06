Альварес: «Аргентина просела во втором тайме с Чили»

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал победу над Чили (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2026. Форвард забил единственный гол в этой встрече.

«У меня получился очень хороший гол. Аргентина провела отличный первый тайм, а во втором — мы немного просели. Но мы хорошо сыграли. У нас очень хорошая команда, и те, кто выходит на поле со скамейке запасных, вписываются и играют очень хорошо», — цитирует пресс-служба национальной команды Альвареса.

Аргентинцы набрали 34 очка и гарантировали себе первое место в турнирной таблице. Чилийцы идут последними — 10 очков.