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28 августа 2025, 09:09

Холанн добавил девичью фамилию матери на футболку для игр в сборной

Павел Лопатко
Эрлинг Холанн.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поменял фамилию на футболке для игр за сборную Норвегии. Он добавил к фамилии отца (Холанн) девичью фамилию матери (Браут), сообщает Goal.com.

Теперь на футболке будет написано: «Браут Холанн».

Сборная Норвегии 8 сентября проведет домашний матч с Молдавией в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Норвежская команда лидирует в таблице группы I, набрав в четырех матчах 12 очков.

25-летний Холанн дебютировал за сборную в сентябре 2019 года. В 43 матчах за национальную команду он забил 42 гола и сделал 4 результативные передачи.

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