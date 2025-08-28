Холанн добавил девичью фамилию матери на футболку для игр в сборной

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поменял фамилию на футболке для игр за сборную Норвегии. Он добавил к фамилии отца (Холанн) девичью фамилию матери (Браут), сообщает Goal.com.

Теперь на футболке будет написано: «Браут Холанн».

Сборная Норвегии 8 сентября проведет домашний матч с Молдавией в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Норвежская команда лидирует в таблице группы I, набрав в четырех матчах 12 очков.

25-летний Холанн дебютировал за сборную в сентябре 2019 года. В 43 матчах за национальную команду он забил 42 гола и сделал 4 результативные передачи.