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Сегодня, 21:09

Хави назвал Лионеля Месси Майклом Джорданом от футбола

Сергей Филин

Бывший футболист и главный тренер «Барселоны» Хави сравнил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с американским баскетболистом Майклом Джорданом.

38-летний Месси принимает участие в чемпионате мира-2026, который стал для него шестым в карьере. В матче первого тура группового этапа против Алжира (3:0) он оформил хет-трик.

Чемпионат мира. Группа J.
17 июня, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Аргентина
3:0
Алжир

«Мне нравится говорить, что он — Майкл Джордан от футбола. В футболе ему нет равных. Он превзошел великих игроков прошлого благодаря своему долголетию. Забудьте о голах, которые он забил Алжиру; посмотрите на его игру в целом, на его физическую форму, на ту невероятную целеустремленность и амбиции, с которыми он выходит на поле. У него менталитет чемпиона, которому, вероятно, никогда не будет равных», — приводит слова Хави The Athletic.

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ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. 22 июня Аргентина сыграет с Австрией, а 28 июня — с Иорданией.

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Лионель Месси
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