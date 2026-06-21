Хави назвал Лионеля Месси Майклом Джорданом от футбола

Бывший футболист и главный тренер «Барселоны» Хави сравнил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с американским баскетболистом Майклом Джорданом.

38-летний Месси принимает участие в чемпионате мира-2026, который стал для него шестым в карьере. В матче первого тура группового этапа против Алжира (3:0) он оформил хет-трик.

Чемпионат мира. Группа J.

17 июня, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)

«Мне нравится говорить, что он — Майкл Джордан от футбола. В футболе ему нет равных. Он превзошел великих игроков прошлого благодаря своему долголетию. Забудьте о голах, которые он забил Алжиру; посмотрите на его игру в целом, на его физическую форму, на ту невероятную целеустремленность и амбиции, с которыми он выходит на поле. У него менталитет чемпиона, которому, вероятно, никогда не будет равных», — приводит слова Хави The Athletic.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. 22 июня Аргентина сыграет с Австрией, а 28 июня — с Иорданией.