Гави: «Никогда не видел критики в адрес Роналду от его партнеров по команде»

Полузащитник сборной Испании Гави поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

Португалия и Испания сыграют в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Я никогда не видел критики в адрес Роналду от его партнеров по команде, только извне. Его одноклубники очень уважают его. Криштиану — один из лучших в истории, он может изменить ход игры в любой момент», — сказал Гави журналистам.