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Сегодня, 17:08

Хабиб Нурмагомедов назвал сборную Марокко наглядным примером по развитию футбола

Сергей Филин

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал сборную Марокко наглядным примером того, как нужно развивать футбол.

4 июля сборная Марокко разгромила сборную Канады (3:0) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
04 июля, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Канада
0:3
Марокко

«Наглядный пример как нужно развивать футбол. Интересно узнать, как они это сделали, и на что был основной фокус. И молодежная команда и взрослая нагоняют стресс на всю футбольную элиту мира, и заставили считаться с их сборной», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Марокко вышло в&nbsp;1/4 финала ЧМ-2026.Марокко разгромило Канаду и первым вышло в четвертьфинал ЧМ-2026

Марокко стало первым участником четвертьфинала ЧМ-2026. В 1/4 африканская сборная сыграет со сборной Франции.

Источник: Соцсети Хабиба Нурмагомедова
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Хабиб Нурмагомедов
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