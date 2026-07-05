Хабиб Нурмагомедов назвал сборную Марокко наглядным примером по развитию футбола

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал сборную Марокко наглядным примером того, как нужно развивать футбол.

4 июля сборная Марокко разгромила сборную Канады (3:0) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

04 июля, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

«Наглядный пример как нужно развивать футбол. Интересно узнать, как они это сделали, и на что был основной фокус. И молодежная команда и взрослая нагоняют стресс на всю футбольную элиту мира, и заставили считаться с их сборной», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Марокко стало первым участником четвертьфинала ЧМ-2026. В 1/4 африканская сборная сыграет со сборной Франции.